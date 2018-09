Referendum în Irlanda pentru abrogarea blasfemiei In prezent, blasfemia este interzisa in Irlanda in baza articolului 40.6.1 al Constitutiei si pedepsita prin lege. In 2017, ministrul sanatatii, Simon Harris, a calificat aceasta legislatie ca 'absurda' si 'oarecum stanjenitoare'. La referendumul, care va avea loc simultan cu scrutinul prezidential, cetatenii urmeaza sa se pronunte asupra introducerii celui de-al 37-lea amendament constitutional, care abroga legea actuala. In luna mai, irlandezii au aprobat prin referendum, cu o majoritate de peste 66% din voturi, liberalizarea avortului, un nou cutremur socio-cultural in aceasta… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

