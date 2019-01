Alegatorii din sudul Filipinelor s-au prezentat luni in numar mare la vot in cadrul unui referendum privind crearea unei noi entitati autonome musulmane in regiune, o prevedere cheie a acordului de pace incheiat in 2014 cu principala grupare rebela musulmana, Frontul Moro de Eliberare Islamica (MILF), relateaza dpa, Reuters si AFP preluate de Agerpres.

Peste 2,8 milioane de locuitori erau chemati sa voteze la referendumul desfasurat in cinci provincii si doua orase din regiunea Mindanao a arhipelagului filipinez, sub ochii unui dispozitiv amplu de securitate pentru care au fost mobilizati…