- Sectiile de votare s-au deschis sambata in Egipt pentru referendumul privind revizuirea Constitutiei care l-ar autoriza pe presedintele Abdel Fattah al-Sissi, ales in 2014, sa-si prelungeasca mandatul si sa-si consolideze puterea, informeaza AFP potrivit Agerpres. Al-Sissi a votat la Cairo…

- Liderii UE au convenit joi sa amâne Brexit-ul pâna la sfârșitul lunii octombrie, cu o revizuire în iunie, au declarat surse diplomatice pentru Reuters.Donald Tusk, președintele Consiliului Europei, a declarat pe Tweeter, ca se va întâlni acum premierul britanic…

- Premierul Theresa May are in vedere sa ofere parlamentarilor posibilitatea de a vota daca sa se organizeze un al doilea referendum asupra Brexitului. Decizia vine ca urmare a impasului în care se află discuţiile cu Partidul Laburist de opoziţie, scrie publicația britanică…

- In cel putin o locatie, politia a actionat cu gaze lacrimogene si gloante de cauciuc, alungand si lovind protestatarii, dupa ce o multime de tineri au aruncat cu pietre in fortele de ordine, potrivit unui corespondent Reuters. Demonstratiile vin la cateva zile dupa ce armata i-a cerut demisia…

- Judecatorul federal responsabil de sentinta in procesul intentat fostului director de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, gasit vinovat de multiple fraude financiare in august anul trecut, a respins cererea de clementa a avocatilor acestuia, informeaza vineri Reuters. Judecatorul…

- Manfred Weber, candidat al Partidului Popular European (PPE) la functia de presedinte al Comisiei Europene, sustine ca Turcia nu poate adera la Uniunea Europeana si promite ca daca va ajunge sef al CE va sista negocierile cu Ankara, transmite Reuters. Adresandu-se conservatorilor din landul…

- Muhammadu Buhari a caștigat marți un nou mandat in funcția de președinte al Nigeriei, cea mai importanta putere economica din Africa, conform Comisiei Electorale din Nigeria, relateaza BBC și Reuters preluate de agerpres.Conform rezultatelor comunicate de Comisia Electorala, Buhari a obținut…

- Votul pentru alegerea unui nou președinte și a viitorilor membri ai Parlamentului din Nigeria, programat pentru ziua de sâmbata, a fost amânat cu o saptamâna din motive de securitate, a anunțat Mahmood Yakubu, președintele Comisiei Electorale, citat de Reuters și BBC, scrie Mediafax.Anunțul…