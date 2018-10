Referendum în diaspora. În locul unei secții de votare este un bar, în Illinois, SUA Conform siteului Ministerului de Externe, o sectie de votare ar trebui sa existe in orasul Niles, statul Illinois. Un observator de la asociatia Pro Democratia spune, insa, ca la adresa indicata de MAE este un bar, iar in complexul comercial din care face parte localul nu exista niciun semn care sa arate ca acolo s-ar afla un centru de votare. „E un complex comercial și un complex sportiv care acum erau inchise, deși ora pentru deschiderea secției de votare era anunțata in urma cu cateva ore, inca era tot complexul inchis. Se pare ca e vorba de intarzieri din cauza statului care organizeaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

