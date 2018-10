Stiri pe aceeasi tema

- RO – ALERT este testat și in Teleorman! in Eveniment / on 20/09/2018 at 10:13 / Incepand de miercuri, 19 septembrie 2018, Sistemul de avertizare a populației in situații de urgența “RO-ALERT” va fi testat și la nivelul județului Teleorman. Astfel, miercuri, 19 septembrie, in intervalul…

- Un barbat din Zimnicea si-a pierdut, in urma cu o saptamana, portofelul cu acte, carduri si bani. Plecase de la un service auto din Alexandria, iar pe drum spre casa a realizat ca nu mai are portmoneul. Povestea are un final fericit.

- La o saptamana de la inceperea noului an școlar, probelemele existente de ani de zile in unele unitați de invațamant din Teleorman au inceput sa se faca resimțite. Vorbim despre probleme grave, cum ar fi igrasia severa, care provoaca micuților alergii și probleme respiratorii. Chiar daca, aparent, pereții…

- 24 de elevi ai Colegiului Național ,,Alexandru Ioan Cuza’’ Alexandria, județul Teleorman, coordonați de profesorii Gherghe Valeria și Aliu Felicia Rodica implementeaza in perioada 24 mai 2018 – 24 octombrie 2018 o campanie de informare, conștientizare și promovare a beneficiilor aduse comunitații locale…

- Declansarea procedurii de „evaluare“ a activitatii lui Augustin Lazar si demersurile de convocare ale lui Eduard Hellvig in fata Comisiei de Control a SRI sunt doar pretextele inlaturarii lor pentru a fi inlocuiti de fideli ai gruparii din Teleorman.

- Gata! Premiul record pus la bataie la Joker a fost ridicat de norocosul castigator, un barbat din Alexandria, judetul Teleorman. In prima faza, omul si-a verificat biletul cumparat dintr-o agentie Loto, pe care daduse 7, 3 lei, si s-a bucurat sa afle ca e castigatorul potului pus la bataie la Joker.…

- Dupa trei zile de cautari, pompierii si scafandrii din Teleorman au gasit trupul neinsufletit al minorei de 13 ani la o distanta de peste un kilometru de la locul producerii evenimentului. Dispartia ei in raul Vedea a fost anuntata joi, 12 iulie.