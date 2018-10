Referendum femilie. Cioloş: ”Voi susţine dreptul oamenilor de a se iubi” 'Voi sustine casatoria dintre un barbat si o femeie, voi sustine familia, indiferent de formele ei, prin tot ce voi face, asa cum voi sustine dreptul oamenilor de a se iubi si de a-si trai viata cum doresc, fara sa o faca in detrimentul sau impotriva celor din jur. Insa nu putem fi impreuna cu hotii care se folosesc de credinta sincera a oamenilor pentru interesele lor politice. Va rog sa nu va lasati pacaliti de un referendum organizat de un politician condamnat pentru ca furat la un alt referendum', sustine Ciolos intr-un document intitulat 'Scrisoare catre Romania', publicat vineri pe pagina… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

