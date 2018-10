Referendum familie. Vlad Viski, înțepătură pentru PSD: Ăsta e scopul! El a spus ca acest referendum este al PSD-ului. ”Acest referendum nu va schimba felul in care ne traim viața și nu ne va oferi nimic in plus. Din contra! Vom fi dezbinați și ne vom certa intre noi. Acesta este și scopul PSD-ului. Dupa violențele din 10 august cu privire la protestul din Piața Victoriei, din cauza disidenței care exista in partid, PSD asta dorește: introducerea unei teme pe agenda, lucru pe care l-a facut, pentru a muta atenția de la problemele cu care se confrunta partidul. Mesajul meu este foarte clar: sa nu lefigeram, prin votul nostru, referendumul lui Dragnea”, a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din acest motiv, DC News a lansat un sondaj cu intrebarea ”Pentru ce este organizat REFERENDUMUL din 6 și 7 octombrie?”, iar oamenii au raspuns astfel: Pentru ca in Constituție sa scrie ca familia e formata din soți 27,38% (11408) Pentru ca in Constituție sa scrie ca familia e formata…

- REFERENDUM FAMILIE. Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a adoptat in 11 septembrie proiectul legislativ care isi propune revizuirea articolului 48 din Constitutie, in sensul ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie, si nu intre soti, asa cum este in prezent. “Familia…

- „In mod paradoxal, la noi, referendumul este sustinut de socialisti, insa eu provin din familia popularilor europeni care sunt crestin democrati si care incurajeaza familia. Deci, voi merge la vot pentru un da, familia formata dintr-un barbat si femeie. Din punct de vedere politic raman un om de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca PSD nu va face campanie pentru referendumul privind definirea familiei, ci actiuni de informare, ca sa ii ajute pe oameni sa inteleaga ce se propune prin aceasta revizuire a Constitutiei, avand in vedere intrebarea de pe buletinul de vot este ”destul…

- "Nu vad utilitatea acestui referendum. Problema casatoriei intre un barbat si o femeie e deja legiferata. Ea exista deja in Codul Familiei. Acest referendum nu aduce nimic nou din perspectiva aceasta a dreptului unui barbat de a se casatori cu o femeie si a dreptului unei femei de a se casatori cu…

- Raspunsurile pe scurt: nu, nu. Raspunsul mai pe larg, dupa cum urmeaza. Nou val de fake news-uri e legat de o intrebare și o posibilitate. Intrebarea e cea de la Referendumul pentru clarificarea definiției Casatoriei intre un barbat și o femeie in Constituția Romaniei și suna așa: „Sunteti…

- Romanii care vor participa la referendumul pentru familia tradiționala vor trebui sa raspunda cu „da” sau „nu” la intrebarea „Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?”, a decis, marți, Guvernul. Suma alocata de Guvern pentru referendum este de 163,7…

- Intrebarea la referendumul care se va desfașura in 6 și 7 octombrie nu face nicio referire concreta la familia formata din barbat și femeie. Romanii care vor participa la scrutin vor trebui sa raspunda cu "da" sau "nu" la intrebarea "Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in…