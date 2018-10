Referendum familie. USR, controversă cu mesaje interne: Creați incidente. Discreditați la maxim Singura formațiune care s-a poziționat categoric impotriva modificarii Constituției este USR. Sebastian Bodu, fostul șef de la ANAF, a publicat pe pagina personala de Facebook discuții interne de pe un grup pe WhatsApp ce par a fi din USR Iași. In discuția ce pare a fi una a USR, delegații sunt indemnați sa raporteze și sa inventeze incidente la vot, chiar daca ele nu exista. Mai mult, in interviuri, ei sunt sfatuiți sa spuna ca au existat persoane care s-au prezentat la vot fara documente, precizand ca aceste informații nu se pot verifica. ”Discreditați la maxim fiindca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

