Referendum familie. Tomac (PMP): Nu judec pe nimeni, dar... ”Nu cred ca este cazul sa intram in polemici manați de ura și folosind argumente care nu țin in fața realitații vieții de zi cu zi. Eu voi merge le referendum nu pentru ca ma indeamna sau ma convinge cineva, ci pentru ca așa imi dicteaza conștiința. Nu judec pe nimeni pentru propriile convingeri și valori, dar lasați-ma și pe mine sa decid ce este, din punctul meu de vedere, corect sa fac in zilele de 6-7 octombrie. Participarea la acest referendum, inițiat in 2015 de bisericile creștine, este o datorie civica prin care demonstram ca prețuim democrația. Or, consultarea cetațenilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

