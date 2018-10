Referendum familie. Sute de presedinti de sectii de votare s-au retras. Cati au refuzat la Constanta functia. Ce suma primeste un presedinte

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 50 de presedinti de sectii de votare din judetul Gorj au fost inlocuiti din functii, dupa ce au depus cereri in acest sens, a declarat marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Prefecturii Gorj, Corina Belteu, scrie Agerpres."Circa 50 de presedinti de sectii de votare din judet…

- MAE organizeaza, pentru referendumul pentru familie, 377 sectii de votare in strainatate, din care 192 pe langa misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale, iar 185 in alte locatii, cele mai multe fiind in Italia, Spania și Republica Moldova.”Din cele 377 sectii de votare…

- Autoritatile locale si judetene au intrat in linie dreapta cu pregatirile pentru referendumul care va avea loc peste doua saptamani. Autoritatea Electorala Permanenta a stabilit deja care este numarul de alegatori cu drept de vot, iar primariile identifica spatiile in care pot fi organizate sectiile…

- Pe 19 aprilie, Sectia pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii decidea numirea judecatorului Geanina Vasii in functia de presedinte al fostei sectii comerciale a Tribunalului Buzau. Geanina Vasii nu a fost insa singurul candidat. Pentru functia de presedinte al Sectiei a II-a Civila,…

- Doi barbati care fac parte dintr-un grup organizat, banuit ca a furat mai multe bijuterii si ceasuri de lux din magazine din Insulele Canare, Spania, au fost arestati la Constanta. Alti patru romani au fost arestati in Spania. Prejudiciul total in acest caz este de peste 5,5 milioane de euro. Potrivit…

- Partidul Muncitorilor din Brazilia (PT) a inregistrat oficial candidatura fostului președinte Luiz Inacio Lula da Silva in calitate de candidat la funcția de președinte al țarii, la Curtea Suprema Electorala braziliana.

- O ambulanta a fost solicitata, vineri, de angajatii Penitenciarului de la Poarta Alba, dupa ce lui Nicusor Constantin i s-a facut rau. Surse oficiale au declarat, pentru MEDIAFAX, ca fostul presedinte al CJ Constanta a refuzat sa fie dus la spital.