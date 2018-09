Stiri pe aceeasi tema

- O intalnire atipica a avut loc la Biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Banești, acolo unde au venit parlamentari de Prahova, primari din mai multe localitați, reprezentanți ai clerului și cetațeni, tema discuțiilor fiind referendumul pentru modificarea Constituției in vederea redefinirii familiei.…

- Preoți și politicieni din Prahova s-au intalnit pentru a discuta despre referendumul privind redefinirea familiei in Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Banești, discursurile avand loc la o masa așezata cu spatele la altar.Primarul comunei Banești, Gheorghe Stoica, a declarat, miercuri,…

- Scene greu de înțeles, în Prahova, dupa ce presa locala a publicat mai multe imagini de la o ședința a politicienilor ținuta într-o biserica din localitatea Banești! Tema? Referendumul pentru Familie.

- Consiliul Local Urlati si Primaria Orasului Urlati au pregatit in detaliu editia de anul acesta a deja traditionalului eveniment local „ZILELE TOAMNEI” care va avea loc in zilele de 22 si 23 septmebrie 2018, incepand cu ora 14.00, in Centrul civic al Orasului Urlati. Astazi, ministrul Teodor Melescanu…

- Membrii PSD Prahova nu au votat in CEx pentru susținerea sau retragerea sprijinului politic pentru Liviu Dragnea, ci și-au spus doar parerile. Nici cei din Galați nu au votat, insa surse din partid spun ca declarativ s-au poziționat alaturi de președintele in funcție, scrie Mediafax.Convocați,…

- Subiectul privind solicitarea de sprijin financiar de la Consiliul Județean Prahova pentru realizarea unor investiții la Campina a fost discutat in ședința de saptamana trecuta a Consiliului Local. Inițiativa i-a aparținut consilierului Elena Albu, iar primarul Horia Tiseanu a fost de acord cu aceasta…

- Klaus Iohannis și Viorica Dancila se intalnesc azi la Palatul Cotroceni. Intalnirea a fost ceruta de președintele Romaniei, in contextul zvonurilor privind o posibila Ordonanța de Urgența pe amnistie și grațiere. Marți a avut loc o ședința de Guvern, in care nu s-a discutat despre ordonanța, insa o…

- Autoritatile prahovene deruleaza lucrari de reparatii capitale si modernizare a saloanelor de la Spitalul Judetean si pregatesc, in paralel, documentatia pentru construirea unei noi cladiri de sase etaje. Pana atunci, au alocat 3,1 milioane pentru un sistem de control al accesului si monitorizare…