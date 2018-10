Stiri pe aceeasi tema

- Secțiile de vot pentru referendumul din acest weekend s-au deschis la ora 7.00 și se vor inchide la ora 21.00. Romanii care vor participa la referendumul pentru familia tradiționala vor trebui sa raspunda cu „da” sau „nu” la intrebarea „Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei…

- Intrebarea la referendumul care se va desfașura in 6 și 7 octombrie nu face nicio referire concreta la familia formata din barbat și femeie. Romanii care vor participa la scrutin vor trebui sa raspunda cu "da" sau "nu" la intrebarea "Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in…

