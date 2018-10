Referendum familie, rezultat. Pro Democraţia, despre votul multiplu 'Statistica votului pe liste suplimentare si situatiile identificate de observatorii asociatiei arata o situatia ingrijoratoare. Asociatia Pro Democratia isi exprima ingrijorarea cu privire la posibilitatea ca votul multiplu prin practica 'turismului electoral' sa influenteze rezultatul referendumului din 6-7 octombrie 2018. Turismul electoral se bazeaza pe transportarea organizata a votantilor de catre persoane si organizatii interesate in alte localitati pentru a vota si a reprezentat o practica frecventa de frauda electorala in scrutine anterioare din Romania', afirma un comunicat al Pro… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Pro Democratia atrage atentia asupra riscului votului multiplu Asociatia Pro Democratia îsi exprima îngrijorarea cu privire la posibilitatea ca votul multiplu prin practica 'turismului electoral' sa influenteze rezultatul referendumului. 'Statistica votului pe liste suplimentare…

- Potrivit calculelor realizate pana duminica la ora 13.00, cand prezența la urne in toata țara a fost de 11.67%, numarul voturilor exprimate pe listele suplimentare a fost net superioara oricaror alte scrutine organizate in țata noastra. Asociatia Pro Democratia atrage atenția privind prezența unui…

