Referendum familie. Primele date despre prezenta la urne

- Potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral Central, la nivel national pana la ora 10.00 au votat 177.941 de votanti, 148.099 pe listele permanente si 29.348 pe liste suplimentare cu o prezenta de 0,98 . La nivel national a fost solicitata urna mobila in 494 de cazuri. La nivelul judetului Constanta…

- Biroul Electoral Central a finalizat centralizarea datelor privind prezența la urne pana la ora 10.00Au votat 0,97% din totalul alegatorilor inscriși pe listele electorale. Din totalul de 18.278.496 de alegatori inscrisi in listele electorale permanente au votat 148.099 și 29.348 Votanti…

- Votul in strainatate la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6-7 octombrie a inceput la Auckland, Noua Zeelanda, anunta MAE. Votul la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei a inceput in afara tarii la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 21,00, ora Romaniei (ora 7,00 ora…

- Doua plangeri referitoare la desfașurarea campaniei electorale pentru referendumul național de modificare a Constituției au fost deja primite la Biroul Electoral Județean, conform https://sv.prefectura.mai.gov.ro/referendum-national-pentru-revizuirea-constitutiei/.Prima a fost formulata de ...

- Biroul Electoral Central a anuntat Partidul Miscarea Populara ca va avea dreptul sa isi desemneze delegati in sectiile de votare la referendumul pentru revizuirea Constitutiei, a anuntat vineri presedintele PMP, Eugen Tomac. "Asa cum am anuntat in urma cu 10 zile, Guvernul a adoptat ordonanta prin care…

- Prefectura Dambovita aduce la cunostinta persoanelor cu drept de vot actiunile care se vor organiza de catre institutie pentru desfasurarea in bune conditii a referendumului national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018.