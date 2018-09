Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Coalitiei pentru Familie precizeaza, joi, ca initiativa lor de revizuire a Constitutiei nu are nicio legatura cu vreo formatiune politica, precizand ca resping confiscarea politica a demersului lor.

- CHIȘINAU, 18 sept — Sputnik, Cezar Salagor. Mii de parinții din Moldova care au copii de gradinița sau care au pașit deja pragul școlii s-au ciocnit cel puțin odata cu rigiditatea sistemului nostru educațional. Daca în domeniul economic asistam la o politica de liberalizare, de deschidere…

- Polițiștii din Prahova cauta un barbat de 72 de ani, din Ploiești, care a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Barbatul se numește BOLOHAN TOADER și are 72 de ani. Aceasta a plecat voluntar de la domiciliul din Ploiești și nu a mai revenit. Au fost demarate,…

- Depașirea neregulamentara a unui alt vehicul aflat in trafic sau a coloanei oprite la semafor a devenit obisnuinta pentru mulți șoferi salajeni. Angajarea in depașiri periculoase este, de altfel, una dintre cauzele generatoare de accidente rutiere grave. De asemenea, graba și oboseala ii determina deseori…

- Evenimentul a avut loc in municipiul Zalau. Testarea cu alcooltestul a avut un rezultat pozitiv. La data de 20 august a.c., in jurul orei 5.00, un tanar de 25 de ani, in timp ce conducea autoturismul pe strada 22 Decembrie 1989, din municipiul Zalau, a adormit la volan, a parasit partea carosabila și…

- Politistii i-au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de distrugere din culpa, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si conducerea unui vehicul fara permis de conducere.

- Directia Sanitar Veterinara Buzau mentine controalele pe care le efectueaza la limita de judet cu Braila din cauza epidemiei de pesta porcina care a lovit judtele din sudul tarii, Tulcea, Braila, Constanta, si, mai nou, Ialomita. O astfel de actiune, a medicilor veterinari impreuna cu politistii, care…

- PNL Braila va organiza un referendum pentru demiterea primarului din Braila, Marian Dragomir, liberalii acuzand ca edilul vrea sa deturneze fondurile primariei, a anuntat liderul organizatiei liberale, Alexandru Danaila. La strangerea de semnaturi va participa si Ludovic Orban.