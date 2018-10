Referendum familie. Orban, îndemn de ultimă oră "Din 1990 nu am lipsit de la niciun vot, am participat la toate alegerile si la toate referendumurile care au fost organizate. Si particip si la acest referendum pentru ne-am luptat ca sa dobandim dreptul de vot si pentru ca dreptul de vot este fundamental in stabilirea directiei natiunii. (...) In primul rand referendumul este institutia democratiei prin intermediul careia fiecare cetatean poate sa se exprime direct asupra deciziilor pe care le ia o societate. Tema referendumului de astazi este o tema extrem de importanta, pentru ca este vorba despre cum este constituita celula de baza a societatii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

