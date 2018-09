Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata intr-o vizita de lucru in Regatul Spaniei, a fost primita joi de catre Regele Felipe al VI-lea, cei doi oficiali discutand despre relatiile politice si economice dintre cele doua tari, despre romanii care traiesc si muncesc in Spania si despre exercitarea de…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat subventii de 1.095.622,62 de lei in contul partidelor politice in prima decada a lunii august, se arata intr-un comunicat transmis luni AGERPRES . Potrivit sursei citate, valoarea subventiilor rezultate in urma aplicarii algoritmului de calcul prevazut in Normele…

- Promovarea de „idei antiromanești” devine infracțiune și se pedepsește cu inchisoarea, potrivit unor proiecte de lege depuse recent in Parlament. Opoziția spune ca s-ar elimina orice discuție despre autonomia teritoriala a Ținutului Secuiesc. PSD-iștii se declara ingrijorați de escaladarea acțiunilor…

- Newsweek "a pus mana" pe un sondaj recent de la IMAS. Potrivit rezultatelor analizate - PSD are 28,4% intentie de vot, PNL are 29,2%, ALDE 8,6%, USR 11,3%, partidul inexistent al lui Ciolos 8%, UDMR 5%... iar daca miine ar fi alegeri parlamentare, PSD+ALDE ar obtine 40,9% mandate, PNL 32%, USR+Ciolos…

- Harababura politica de la noi are chibiții ei utili, care ii indracesc pe politicienii: institutele de sondare a opiniei publice. Din capul locului, avertizez cetațenii care doresc sa iși faca o idee cat de cat valida asupra percepției sociale, referitor la un partid sau la o personalitate politica,…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a virat subventii de circa 1 milion de lei in contul partidelor politice in prima decada a lunii iulie, se arata intr-un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, valoarea subventiilor rezultate in urma aplicarii algoritmului de ...

- Rezoluția votata in Parlamentul European este inca un rezultat al luptei politice dintre partidele de dreapta și al abuzurilor guvernarii, a declarat Igor Dodon in urma adoptarii deciziei de suspendarea a asistenței macrofinanciare pentru Moldova.