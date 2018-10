Referendum familie. Moșteanu (USR), apel către români: Fiecare este propriul stăpân, dar... "Nu merg la referendum și la fel ca mine vor face mulți colegi de-ai mei”, a spus deputatul. Intrebat ce le recomanda romanilor vizavi de participarea la referendumul pentru redefinirea familiei, Ionuț Moșteanu a declarat: ”Fiecare este propriul stapan, dar cei care cred ca mine și ca noi, cei de la USR, ca aceasta modificare a Constituției este total inoportuna și nu va schimba nimic viața familiilor din Romania a doua zi dupa referendum, le recomand sa stea acasa”. ”Bineințeles ca acest referendum are o miza politica. A fost folosit de Liviu Dragnea pentru a abate atenția de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

