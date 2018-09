Referendum familie. Mihai Chirica, primar Iași, mesaj Primarul Mihai Chirica este unul dintre cei care incurajeaza oamenii sa iasa la vot. ”Dragi ieșeni, dragi romani, dragi creștini, dragi compatrioți de toate religiile, votam pentru normalitate. Ieșim la vot pentru a arata lumii intregi ca știm sa pastram lucrurile esențiale pentru o societate sanatoasa. Familia este unul dintre aceste lucruri și este nevoie sa aratam copiilor noștri ca ne gandim la ei și la viitorul lor in aceasta țara. Trebuie sa aratam lumii intregi ca putem sluji adevarului, binelui, frumosului și lucrurilor care ne-au consacrat de-a lungul timpului. De aceea, va… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

