- "Dragi prieteni si artisti, sambata, 22 septembrie 2018, va avea loc pomenirea de doi ani a ingerasului meu, tatalui meu Aurelian Preda, la Manastirea Dervent incepand cu ora 11:00. Atat IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului cat si Parintele Staret Andrei, carora le multumim, vor oficia slujba de pomenire.…

- Fiica interpretului de muzica populara Aurelian Preda a transmis un mesaj la doi ani de la dispariția acestuia. Cantarețul de muzica populara Aurelian Preda a incetat din viața in luna septembrie a anului 2016 . La doi ani de la moartea artistului, fiica sa, Anamaria Rosa , a transmis un mesaj prin…

- Vineri, 7 septembrie, incepand cu ora 7.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie, urmata, de la ora 9.00, de Taina Sf. Maslu la biserica "Sfintii Imparati Constantin si Elena" din Medgidia biserica de lemn, zona IMUM .Apoi, de la ora 19.00, ierarhul nostru va oficia Taina…

- Duminica, 26 august, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va raspunde invitatiei IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, si va face parte din soborul care va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala "Nasterea Maicii Domnului" din Gura Humorului.Hram la Biserica GreacaBiserica Ortodoxa il cinsteste…

- Miercuri, 8 august, incepand cu ora 7.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va savarsi Sfanta Liturghie la biserica "Nasterea Maicii Domnului" din Mangalia str. Negru Voda, nr. 11 13, in apropiere de Gradinita nr. 7 , urmata de Taina Sfantului Maslu si de binecuvantarea copiilor care vor participa…

- Luni, 2 iulie 2018, Biserica Ortodoxa Romana il cinsteste pe Sfantul Voievod Stefan cel Mare. Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va raspunde invitatiei IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, si va face parte din soborul de arhierei care va oficia Sfanta Liturghie la manastirea…