Cu toate ca diverși lideri politici s-au prezentat la urne, indiferent de culoarea politica, președintele Iohannis nu a votat și nici nu a avut vreo ieșire publica pana in prezent pe tema votului la Referendum. Președintele se afla la Sibiu unde a participat la slujba, dar nici la intrarea in Biserica, nici la ieșire, nu a dorit sa vorbeasca cu presa.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat decizia președintelui de a nu se poziționa.

„Președintele trebuie sa vina cu un punct de vedere. Lumea poate are incredere in el și il urmeaza sau poate nu are incredere in el și nu il…