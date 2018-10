Referendum familie. Cum votează Cosette Chichirău: Există această șansă! ”In județul Iași sunt peste 700 de secții de votare, așa ca am avut o activitate foarte intensa in ultimele 10 zile pentru a gasi reprezentanți in secții, pentru a-i instrui și a fi siguri ca ei știu ce sa faca in perioada referendumului”, a precizat, pentru inceput, Chichirau. ”Eu nu voi vota la refendum, dat fiindca este nevoie de cel puțin 30% pentru a fi validat. A nu merge este o opțiune de vot. E o exprimare a voinței pentru ca acest referendum practic sa eșueze. Pentru ca eu consider ca familia este deja suficient de bine definita in Codul Civil. Acesta spune foarte clar despre… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

