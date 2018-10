Referendum familie. Cum s-a votat în comuna natală a lui Dragnea Președintele PSD, Liviu Dragnea, este nascut in comuna Gratia, județul Teleorman. In aceasta comuna sunt inscriși pe listele electorale 2117 persoane. Pana la ora 16.00 au s-au prezentat la urne și au votat doar 72 de persoane, respectiv 2,95% la una dintre secțiile de votare și 3,76% la cealalta. In medie in comuna natala a liderului PSD s-au prezentat la vot 3,4 % sub media naționala de 3,78%. Prezența redusa in prima zi Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 16:00 este de 692.002, dintre care in mediul urban au votat 433.760 de persoane, iar in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

