„Astazi am fost sa votez la referendum. Este opțiunea mea sa cred ca e mai bine așa. Sunt 3 milioane de romani care au semnat initiativa. Cred in demersul Bisericii. Am fost sa votez pentru casatoria intre un barbat și o femeie. Dar nu am votat impotriva unei minoritați . Nimeni nu are voie intr-un stat european sa interzica altor persoane dreptul la libera exprimare, nimeni nu are voie sa interzica altor persoane sa-și aleaga religia, nimeni nu are voie sa interzica ca doua persoane de același sex sa traiasca impreuna.

Referendumul pentru definirea familiei nu trebuie sa fie un nou…