- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, sambata seara, intr-o emisiune televizata, ca va merge la referendum si va vota favorabil pentru ca familia sa fie formata dintr-un barbat si o femeie, fiindca punct de vedere politic, ramane un om de dreapta.

- Senatorul Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat ca va vota cu DA la scrutinul din 6-7 octombrie, pentru redefinirea familiei in Constitutie, mentionand ca, "in mod paradoxal", referendumul este sustinut de socialisti. "In mod paradoxal, la noi, referendumul este sustinut de…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, sambata, la Suceava, ca Partidul Miscarea Populara sustine referendumul pentru familie, dar a dezavuat atitudinea PSD ''de a confisca'' acest demers, potrivit Agerpres. "Stim foarte bine ca PSD e urmasul PCR si comunistii au prigonit cel mai mult crestinii…

- Avocatul Poporului a precizat vineri ca nu se implica in controlul de constitutionalitate al actelor normative emise in materie politica si electorala, iar rezolvarea problemelor sesizate in legatura cu OUG 86/2018 revine Parlamentului, respectiv cetatenilor, care isi pot exprima direct vointa la…

- Scene greu de înțeles, în Prahova, dupa ce presa locala a publicat mai multe imagini de la o ședința a politicienilor ținuta într-o biserica din localitatea Banești! Tema? Referendumul pentru Familie.

- Astfel, cu aceasta ocazie au fost centralizate mai multe propuneri facute de catre eparhiile Mitropoliei Moldovei si Bucovinei care au avut ca scop modificarea si completarea proiectului de „Metodologie pentru primirea, daruirea, aducerea si ducerea in procesiune a Sfintelor Moaste in Biserica Ortodoxa…

- Fostul presedinte Traian Basescu considera ca referendum pentru familie, initiat de PSD, este o tema populista, spunand ca definitia din Constitutie este suficienta si ca aceasta nu l-a impiedicat sa ajunga la 47 de ani de casnicie si sa aiba doi copii.Traian Basescu a fost intrebat, vineri,…

- Vacanța de vara nu este decat liniștea de dinaintea furtunii in plan politic. Luna viitoare lupta se va inteți, iar politicienii au de dat raspunsuri unui lung șir de intrebari, cu implicații extrem de importante pentru noi toți.