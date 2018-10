Referendum familie. Andronescu: PSD nu s-a implicat. Analiză necesară "Poate oamenii nu au fost suficient informati. In mediul rural s-a votat mai putin decat in mediul urban, la multi dintre ei nici nu a ajuns informatia. PSD nu s-a implicat pentru ca ideea a fost sa nu politizam acest referendum. (...) Dar cred ca este necesara o analiza temeinica cu date concrete, pe regiuni, pe judete, sa vedem ce s-a intamplat, de ce s-a votat asa. O analiza in PSD. Si sunt sigura ca sociologii vor analiza si vor desprinde concluzii la care trebuie sa fim foarte atenti", a declarat Andronescu, luni, la Senat. Chestionata daca modul in care a fost formulata intrebarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu considera ca este necesara o analiza "temeinica" in PSD referitoare la absenteismul de la referendum, precizand ca partidul nu s-a implicat in campania pentru consultarea populara pentru a nu o politiza. "Poate oamenii nu au fost suficient informati. In mediul rural…

- 14.109 de detinuti din inchisorile din Administratia Nationala a Penitenciarelor au votat la referendum, informeaza reprezentantii ANP, care mai precizeaza ca urna mobila a fost solicitata de 45 de centre de detentie. Votul din penitenciare s-a incheiat, potrivit reprezentantilor ANP. Referendumul are…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, este nascut in comuna Gratia, județul Teleorman. In aceasta comuna sunt inscriși pe listele electorale 2117 persoane. Pana la ora 16.00 au s-au prezentat la urne și au votat doar 72 de persoane, respectiv 2,95% la una dintre secțiile de votare și 3,76% la cealalta.…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a declarat la iesirea de la urne ca a votat "pentru normalitate", referendumul fiind "o finalizare fireasca a unui proiect legislativ depus la Senat in 2016, insotit de 3 milioane de semnaturi". "Am votat pentru normalitate, referendumul de astazi…

- Referendumul pentru familie, care se va desfasura sambata si duminica, intre orele 7.00 – 21.00, are la baza initiativa cetateneasca demarata de Coalitia pentru Familie, prima de dupa 1989. Pentru a fi valabil referendumul, la urne trebuie sa se prezinte cel putin 5.685.202 persoane cu drept de vot.

- Comitetul de Inițiativa Cetațeneasca privind revizuirea art. 48 (1) din Constituția Romaniei organizeaza luni, 1 octombrie 2018, o conferința extraordinara de presa la sediul din str. Matei Basarab, la orele 14:00, tema fiind exprimarea nemulțumirii fața indeparatrea unor bannere pro referendum."Comitetul…

- Referendumul pentru familie 2018, respectiv pentru revizuirea Constituției in forma adoptata de Parlament – așa cum este denumit oficial, se va desfașura pe parcursul a doua zile, 6 și 7 octombrie 2018. Se va putea vota intre orele 7.00 – 21.00. Referendumul pentru familie 2018 are la baza o inițiativa…

- Romanii s-ar putea prezenta la vot in weekend-ul 6-7 octombrie. Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, luni, ca legea de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie respecta dispozitiile constituționale. Dupa avizul CCR,…