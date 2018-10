Referendum familie. Adrian Ţuţuianu: Am votat pentru... ''M-am prezentat la vot pentru ca e o datorie cetateneasca, nu am lipsit niciodata de la niciun fel de scrutin, de 30 de ani. Astazi am votat pentru normalitate, pentru pastrarea filonului crestin al familiei si pentru o solutie de revizuire a Constitutiei care tine cont de structura fundamentala a poporului roman'', a spus Tutuianu, la iesirea de la vot. Acesta a adaugat ca prezenta la vot ar putea fi mai mare duminica. ''Cred ca astazi prezenta va fi ceva mai mica, e zi in care cei din mediul rural muncesc, inca au de strans recolta de pe camp, de asemenea, sunt multi oameni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

