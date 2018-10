Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de votare s au deschis duminica, la ora 7.00, alegatorii fiind asteptati la urne, pana la ora 21.00, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei in sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita intre un barbat si o femeie.Romanii sunt chemati sa raspunda cu 39;Da 39; sau…

- Secțiile de votare se redeschid duminica dimineața, incepand cu ora 7.00. In prima zi a referendumului pentru familie prezența la vot a inregistrat un istoric negativ fiind de doar 5,72%, in timp ce in Diaspora și-au exercitat dreptul de vot 45.797 de romani, informeaza Mediafax.Biroul Electoral…

- O angajata a primariei din localitatea doljeana Bistret pe nume Liliana Cotoi a fost prinsa de politisti in apropierea sectiei de votare avand asupra ei 17 carti de identitate. Politistii au fost alertati la numarul de telefon 112 de catre un cetatean din comuna care le-a semnalat ca angajata primariei…

- Sectiile de votare s-au deschis sâmbata, la ora 7,00, peste 18.000.000 de alegatori fiind asteptati la urne, pâna la ora 21,00, la referendumul pentru revizuirea Constitutiei în sensul redefinirii familiei ca fiind casatoria liber consimtita între un barbat si o femeie.…

- Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral este de 18.950.674, care pot vota la referendum in 18.662 de sectii organizate in tara si 378 in strainatate. Dintre acestia, 18.278.496 sunt cu domiciliul sau resedinta in tara, inclusiv cetatenii care vor implini 18 ani pana…

- Peste 300.000 de cetațeni, domiciliați in județul Alba, sunt așteptați sambata și duminica la urne pentru a-și exprima opțiunea cu privire revizuirea Constituției. Pe langa aceștia orice persoana aflata in trecere prin județ va avea posibilitatea sa voteze dupa ce va fi inregistrat pe lista suplimentara.…

- Situație fara precedent in județul Cluj, unde organizarea referendumului pentru familie poate fi pusa in pericol din cauza retragerii persoanelor desemnate sa fie președinți la secțiile de votare. De vineri pana marți, in doar 5 zile, daca luam in calcul și sambata și duminica, peste 200 de președinți…

- Sanctiunea a fost aplicata de Politia Locala de la Braila, dupa ce a Biroul Electoral Judetean a stabilit ca afisul incalca legea electorala deoarece foloseste simboluri nationale. Afisul a fost dat jos. Si la Galati a izbucnit un scandal legat de publicitatea la referendum, dupa ce mai multe afise…