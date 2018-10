Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu anunța duminica pe Facebook ca a votat la referendum și comenteaza ultimele date oferite de BEC cu privire la prezența la vot.„Eu am votat. Am explicat pe larg deja faptul ca implicațiile acestui moment depașesc cu mult tema in sine. Cine nu traiește la epiderma…

- Potrivit datelor furnizate la ora 11.30 de Biroul Electoral Central, pana la ora 10.00 au votat la nivel national 18.278.496 de votanti pe listele permanente, 162.067 pe liste suplimentare si 25.332 cu urna mobila. In total si au exprimat dreptul de vot 1.324.642 de votanti, mai exact 7,24 .La nivelul…

- Liderul PSD Neamț Ionel Arsene a votat la referendum, afirmand intr-o postare pe Facebook ca „familia tradiționala este o valoare” a poporului roman, iar el a votat pentru ca aceasta valoare sa ramana nealterata.„Intr-o lume din ce in ce mai zbuciumata și o societate intr-o continua schimbare…

- Senatorul PSD Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, a declarat sambata, la iesirea de la urne, ca a votat pentru familie, pentru familia traditionala, scrie Agerpres.ro. Pentru familie, familia traditionala, familia in care ne am nascut fiecare dintre noi si in care fiecare copil are dreptul la o mama,…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, a publicat pe contul sau de Facebook, o opinie referitoare la actualul scandal din partid, pentru care a fost convocat, vineri, Comitetul Executiv Național. Liviu Pleșoianu subliniaza in aceasta postare, pe care o numește Contrascrisoare, ca pe el nu-l intereseaza „rafuielile…

- In timp ce principele Nicolae numara zilele pana la nunta, Nicoleta Cirjan, fosta iubita a acestuia, posteaza pe pagina sa de Facebook un mesaj anti-referendum.''Romania e țara in care nimeni nu se baga in familia altuia, cand barbatul iși pocnește femeia și copiii, dar mulți se baga sa le zica…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu i-a transmis pe Facebook primarului Sectorului 3, Robert Negoita, vicepresedinte al partidului, sa strige „M..PSD!” si „PSD – CIUMA ROSIE!" daca simte nevoia sa protesteze in Piata Victoriei, dar sa nu uite ca si cetatenii care nu protesteaza sunt tot romani.

- Dancila se intoarce la Bruxelles cu un bilanț rușions: inflație și deficit record, indepartarea de zona euro, absorbție scazuta a fondurilor europene, legi antijustiție, pregatire slaba a președinției UE, susține europarlamentarul Siegfried Mureșan, intr-o postare pe Facebook, spunand ca trebuie…