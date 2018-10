Stiri pe aceeasi tema

- Chris Terhes, președintele Coaliției Romanilor impotriva Corupției, SUA, iese la rampa din cauza prezenței scazute la referendum. Prezenta la vot era de 7,24% la suta, numarul votantilor fiind de 1.324.642 la ora 10.00, duminica, in cea de a doua zi a referendumului de modificare a Constitutiei in…

- Prezența la vot in prima zi de referendum pentru familie a fost extrem de redusa. Potrivit Biroului Electoral Central, 5,72​ % au venit la vot pe 6 octombrie. Datele reprezinta bilanțul intregii zile, furnizat la inchiderea urnelor, la ora 21.00.

- Referendum pentru familia traditionala. Biroul Electoral Central a anuntat la ora 22,30 datele privind prezenta la urne pentru intreaga zi de sambata. Astfel, 5,72 % din votanti au mers sa-si exprime optiunea. Pana la ora 19.00 fusesera la vot doar 5,15%.

- PREZENȚA REFERENDUM FAMILIE 2018 Potrivit BEC, in Bucuresti au votat 4,42% dintre alegatori, respectiv un numar de 79.284 persoane. PREZENȚA REFERENDUM FAMILIE 2018 In sectorul 1 s-au prezentat la urne...

- UPDATE La ora 13.00, prezența la vot a fost de 2,33%. Au votat 11.788 pe liste permanente, 2.271 pe liste suplimentare și 139 cu urna mobila, în total fiind 14.198 votanți. ----------------------- În…

- Președintele Coaliției pentru Familie, Mihai Gheorgiu, a fost jignit de un operator al TVR, in timp ce se afla in direct la emisiunea „Pulsul Zilei”. Momentul delicat a avut loc in timp ce Gheorghiu explica de ce merge la referendumul pentru familia tradiționala.

