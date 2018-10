Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor oficiale furnizate de Biroul Electoral Central, in prima zi de referendum au fost 17 sectii de votare in care, in afara de membrii comisiei de votare, niciun alt om nu a intrat, procentul de votare fiind de 0%.

- O angajata a primariei din localitatea doljeana Bistret pe nume Liliana Cotoi a fost prinsa de politisti in apropierea sectiei de votare avand asupra ei 17 carti de identitate. Politistii au fost alertati la numarul de telefon 112 de catre un cetatean din comuna care le-a semnalat ca angajata primariei…

- Inainte de a-și exprima votul, fostul președinte Traian Basescu a dat mana cu toata lumea mai puțin cu un membru al comisiei de votare, care a refuzat sa-l salute astfel pe fostul președinte. ”Un domn care citea o carte. Probabil era un pesedist inrait. Prostia nu poate sa te deranjeze", a…

- Actorul Alexandru Arșinel, in varsta de 78 de ani, a afirmat, intr-un interviu acordat DC News, ca protestatarii care ies in strada „nici nu știu pentru ce se aduna” și ca nu este vina primarilor sau politicienilor pentru ca Bucureștiul nu are infrastructura.Actorul susține ca, de obicei,…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, presedinte al Senatului, a declarat miercuri, in statiunea Mamaia, ca protestele defasurate in strada creeaza confuzie in societate si inspira neincredere in institutiile democratice si in clasa politica, in Romania situatia fiind mult mai grava pentru ca se…

- Prin Agenția de Dezvoltare Locala Oradea (ADLO), Oradea a fost, din nou, gazda unui eveniment dedicat Diasporei interesate sa revina in țara. Organizatori sunt, conform tradiției, Fundația Romanian Business Leaders, prin RePatriot. Celor cateva zeci de oradeni care au participat li s-a oferit…

- Capitanul lui Dinamo, Dan Nistor, a fost imbiat de Gigi Becali si cu contract dublu, insa mijlocasul a declinat oferta celor de la FCSB. Dan Nistor a ajuns o piesa esentiala la noul Dinamo. Fanii, coechipierii nu concep echipa in absenta mijlocasului de 30 de ani, iar Florin Bratu a fost ferm cand…

- Gigi Becali a intervenit in direct la TV pentru a-i da replica lui Sorin Carțu, care declarase in prealabil ca "la FCSB este un management defectuos". Sorin Carțu opineaza ca cele 3 locuri 2 consecutive ocupate de FCSB in Liga 1 sunt din cauza unui management greșit. "La fotbal și la politica se pricepe…