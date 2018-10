Stiri pe aceeasi tema

- Referendum pentru familia traditionala. Buzoienii s-au prezentat in numar mic la vot, desi prezenta in Buzau este peste media nationala. Conform datelor furnizate de Biroul Electoral Central, in judetul Buzau au votat 15.320 de persoane dintre cele 387.329 cu drept de vot.

- Mihai Tudose ne-a spus ca el vede normalitatea doar intr-o familie creștina, tradiționala compusa dintre un barabat și o femeie. "Acum merg la vot. Acum intru in secția de vot. Voi vota in spiritul creștin ortodox, pentru familia tradiționala, pentru normalitatea in care sa traim in Romania.…

- ”Impreuna cu colegii parlamentari USR vom asigura pe toata durata referendumului ca votul se desfașoara corect. Daca ești martorul unei fraude la referendum sau ai informații despre neregulile din secțiile de vot scrie-ne la https://delegati.usr.ro/sesizari sau suna la call center-ul 0372.372.877. USR…

- Pana la ora 13:00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 2,54% dintre alegatori, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. In mediul urban au votat 292.556 de persoane, iar in mediul rural 172.112. In strainatate au votat pana la ora 13:00 un numar de 11.666 cetateni. Potrivit BEC,…

- Pana la ora 13,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 2,54% dintre alegatori, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. In mediul urban au votat 292.556 de persoane, iar in mediul rural - 172.112. In strainatate au votat pana la ora 13,00 un numar de 11.666 cetateni. !function(e,t,n,s){var…

- Un numar de 3.346 de cetateni romani au votat in strainatate la referendumul pentru redefinirea familiei pana la ora 10,00, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. Potrivit BEC, la sectiile de votare organizate in strainatate se utilizeaza numai liste electorale suplimentare.…

- Pana la ora 10,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 0,97% dintre alegatori, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. In mediul urban au votat 100.860 de persoane, iar in mediul rural – 77.081, scrie Agerpres. Potrivit BEC, in Bucuresti ...

