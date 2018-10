Stiri pe aceeasi tema

- 37.666 alegatori au votat sambata, in prima zi a referendumului, la cele 623 de secții de votare din județul Prahova, ceea ce inseamna o prezența la vot de 5,68%. Va reamintim ca, in Prahova, numarul alegatorilor inscriși pe listele permanente este de 662.026 persoane. Din totalul celor 37.666 alegatori…

- UPDATE: Sambata, pana la ora 21.00, cand s-au inchis urnele, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 5,72% dintre alegatorii din județul Bacau, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. In țara, przența la vot a fost de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Circa 5,15% din alegatorii inscriși in listele permanente din Romania au ieșit la vot pana la ora 19,00, sambata, in prima zi a Referendumului pentru modificarea Constituției. Prezența ridicata la vot s-a inregistrat in Dambovița (7,78%), Bihor (7,61%), Dolj (6,90%), Mehedinți (6,67%) și Caraș Severin…

- UPDATE 20:30: Biroul Electoral Central anunța o prezența la vot, pana la ora 19:00, de 26.389 persoane, adica 4,36%. La aceeași ora, la nivel național, prezența la vot era de 5,15%. UPDATE 17:30: Conform cifrelor Biroului Electoral Central, pana la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Prezenta la vot la ora 10 este de 0,97%. Biroul Electoral Central a aprobat metodologia pentru colectarea datelor si informarea opiniei publice privind prezenta la vot, prin intermediul sistemului informatic organizat de BEC si implementat prin STS. Potrivit hotararii BEC, transmiterea…

- Un protest fata de referendumul pentru modificarea Constitutiei in sensul redefinirii casatoriei este anuntat pentru duminica in Piata Victoriei din Capitala, sub sloganul "Iubirea nu se voteaza”, manifestatia fiind organizata de Asociatia MozaiQ, care sustine drepturile persoanelor LGBT. Cei care…

- Guvernul adopta marti, intr-o sedinta extraordinara, actele normative necesare pentru desfasurarea referendumului pentru redefinirea familiei in Constitutie, scrutin care se va desfasura in zilele de 6 si 7 octombrie, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Curtea Constitutionala a avizat…