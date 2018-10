'Rezultatele votului de sambata si duminica anuntate de catre Biroul Electoral Central au aratat ca nu a fost indeplinit cvorumul cerut de legislatie pentru validarea referendumului. Guvernul a facut toate demersurile pentru o cat mai buna organizare si desfasurare a acestui referendum, avand in vedere obligatiile ce-i revin potrivit legii. Consultarea cetatenilor este un atribut esential a unei societati democratice, iar rezultatele referendumului sunt expresia vointei cetatenilor in legatura cu aceasta tema', a declarat Viorica Dancila, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern.