5 avantaje ale căsătoriei. TOŢI bărbaţii trebuie să le cunoască

1. Bani mai multi Cercetatorii sociologi au stabilit ca toti barbatii casatoriti au un venit cu 22% mai mare, in medie, decat al celor necasatoriti. 2. Avansezi mai repede in cariera O dovedeste un studiu efectuat in anul 2005 de catre U.S.Navy. 3. Te tine departe… [citeste mai departe]