Referendum cu ură și venin Autor: Cornel NISTORESCU De mult n-am mai vazut un politician vorbind cu atita ura, cu un asemenea scrișnet din masele și cu o voce care sa te bage in sperieți. Poate in filmele din și despre cel de Al doilea Razboi Mondial sa fi vazut actori sau personaje reale cu o voce atit de incarcata de minie și venin sa vorbeasca ascultatorilor sau mitingiștilor. Referendumul despre care a ronțait Iohannis in minutele dupa semnarea decretului, cu ale sale balabanite intrebari, nu este decit o intețire de lupta politica oarba. Discursul sau amenințator s-ar putea reduce la mai puține cuvinte. Gindirea lui… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

