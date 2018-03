Referendum cu privire la avort n Irlanda pe 25 mai

Stiri pe aceeasi tema

- Un referendum cu privire la avirt urmeaza sa fie organizat pe 25 mai, a anuntat miercuri Guvernul irlandez, relateaza Reuters. Avortul reprezinta un element de fractura, in contextul in care interzicerea totala a intreruperii voluntare a sarcinii, care a dominat mult timp Irlanda catlica, a fost…

- Olandezii au respins, in referendumul desfasurat miercuri, o lege menita sa extinda puterile serviciilor de informatii, ceea ce reprezinta un pas inapoi pentru guvernul condus de Mark Rutte, transmite joi Reuters.

- Germania vrea ca Facebook sa clarifice modul in care foloseste datele utilizatorilor retelei de socializare, pe fondul suspiciunilor ca o firma implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele a zeci de milioane de utilizatori Facebook.…

- Politia federala americana (FBI) investiga marti in legatura cu o explozie la un depozit FedEx, langa San Antonio, in Texas, in urma unei explozii a unui colet catre Austin, ranind un angajat al companiei, relateaza BBC News si Reuters, scrie news.ro.Potrivit presei locale, incidentul a avut…

- Franța da in judecata Google și Apple in privința contractelor impuse de catre giganții americani dezvoltatorilor de aplicații de pe platformele lor și a condițiile stipulate in contractele cu startup-urile, a anunțat Bruno Le Maire, ministrul de Finanțe de la Paris, conform Reuters . Le Maire a anunțat…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a apreciat marti ca a venit vremea sa se treaca de la ”discursuri” despre Brexit la traducerea lor in texte juridice in vederea organizarii concrete a retragerii Regatului Unit si a viitoarei sale relatii cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP…

- Parlamentul Chinei a eliminat, ieri, limita de mandate prezidentiale, dupa ce Partidul Comunist Chinez a propus abrogarea unui articol din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, relateaza site-ul agentiei Reuters. Dintre cei aproximativ…

- Cipriotii turci avertizeaza ca vor efectua propriile foraje maritime de explorare a zacamintelor de titei si gaze, daca cipriotii greci isi continua planurile in acest sens, informeaza Reuters. Vineri, Kudret Ozersay, ministru de externe al Republicii Turce a Ciprului de Nord (recunoscuta ca stat…

- Comisia Europeana a declarat, miercuri, la o intalnire cu firme de top din domeniul digital ca alegerea preferata de Uniunea Europeana este o reforma a impozitarii profiturilor, mai degraba decat o impozitare a veniturilor, o mișcare salutata de marile companii online americane, potrivit Reuters . Uniunea…

- Curtea Suprema a Irlandei a aprobat miercuri organizarea, la sfarsitul lunii mai, a unui referendum pentru relaxarea legislatiei cu privire la avort, hotarand ca nenascutii nu au alte drepturi constitutionale inerente in afara dreptului la viata, potrivit celui de-al optulea amendament al Constitutiei,…

- Furtuna de zapada Emma de origine siberiana a lovit, joi, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord aducand in unele zone cea mai severa vreme din 1991 pana in prezent, informeaza Reuters. Sute de soferi au ramas blocati pe sosele in Scotia, au fost inchise mii de scoli, iar traficul…

- Aeroportul din orasul elvetian Geneva a fost inchis, joi, din cauza ninsorii si a vantului puternic, pe fondul temperaturilor extrem de scazute inregistrate in mai multe parti ale Europei in ultimele zile, relateaza site-ul agentiei Reuters. "Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile,…

- Irlanda a salutat miercuri primul proiect UE de tratat cu privire la Brexit, dar se declara pregatita sa discute si alte optiuni dupa ce Marea Britanie va explica cum vede o continuare a comertului si libertatii de a calatori, scrie The Associated Press. Guvernul irlandez a anuntat miercuri ca proiectul…

- FRI Macedonia a propus patru variante de nume pentru rezolvarea problemei denumirii sale, a declarat premierul de la Skopje, Zoran Zaev. "Propunerile sunt Republica Macedonia de Nord, Republica Macedonia Superioara, Republica Macedonia Vardar si Republica Macedonia (Skopje)", a declarat Zaev, vorbind…

- Michel Barnier, negociatorul-sef al UE pentru Brexit, a declarat, marti, ca Guvernul britanic nu trebuie sa se lase condus de ”iluzii” in negocierile cu Bruxellesul si a adaugat ca perioada de tranzitie trebuie instituita pentru o perioada determinata, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Comcast, cel mai mare operator de televiziune prin cablu din Statele Unite, a oferit 31 de miliarde de dolari pentru gigantul media Sky, intrand in lupta cu mogulul Rupert Murdoch si cu Bob Iger de la Walt Disney in incercarea de a deveni cel mai mare grup european de servicii de televiziune, potrivit…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care gestioneaza active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari, a realizat anul trecut un randament de 131 miliarde dolari, pe fondul evolutiilor favorabile ale burselor din intreaga lume, informeaza Reuters. Într-un…

- Slovacia nu va ratifica Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), a declarat premierul Robert Fico, conformandu-se pozitiei partenerului de coalitie Partidul National Slovac (SNS) si a unor grupuri…

- Intrebata daca Marea Britanie a luat in considerare organizarea unui al doilea referendum, May a replicat ca nu exista cale de intoarcere dupa rezultatul votului din iunie 2016, potrivit Reuters. „Parasim UE si nu se pune problema unui al doilea referendum, sa dam inapoi si cred ca asta e…

- Un mare juriu federal a inculpat 13 rusi si trei entitati ruse in legatura cu amestecul in alegeri si in procesul politic americane, anunta vineri intr-un comunicat procurorul special insarcinat cu acest dosar Robert Mueller, scrie AFP conform News.ro . Toti inculpatii sunt acuzati de complot in vederea…

- Fostul prim-ministru olandez Ruud Lubbers a decedat miercuri, la varsta de 78 de ani, a anuntat guvernul Olandei, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Politicianul crestin-democrat, care a condus guvernul olandez in anii '80 si la inceputul anilor '90, iar ulterior a detinut functia de…

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters. Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat vineri ca nu a primit nicio actualizare din partea Marii Britanii cu privire la relatiile cu Blocul comunitar dupa Brexit, avertizand ca perioada de tranzitie nu este o certitudine, relateaza site-ul agentiei Reuters.…

- Guvernul federal american se afla, vineri, in „shutdown”, pentru a doua oara in trei saptamani, dupa ce Congresul nu a putut sa adopte prin vot, la timp, un compromis bugetar, scrie Reuters.

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Autoritatile israeliene au inceput sa distribuie notificari catre 20.000 de imigranti africani, toti barbati, prin care sunt avertizati ca au la dispozitie doua luni sa paraseasca tara altfel risca sa intre la inchisoare, informeaza Reuters. Guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu ofera imigrantilor…

- Documentul clasificat anterior, scris de republicani in Comisia de Informatii a Camerei Reprezentantilor, sustine ca probele federale privind potentialul amestec al Rusiei in campania prezidentiala a lui Trump au fost un produs al colaborarii FBI-ului si a Departamentului de Justitie impotriva lui Trump,…

- Operatiunea militara turca in sectorul Afrin, in nord-vestul Siriei, constituie o „agresiune flagranta”, a acuzat joi Guvernul sirian si a amenintat ca aceasta va fi tratata ca atare, relateaza Reuters.

- Guvernul britanic a incercat marti sa minimalizeze un raport pesimist privind situatia economica a tarii dupa iesirea sa din Uniunea Europeana susceptibil sa alimenteze perceptia ca guvernul nu este suficient de pregatit, relateaza AFP si Reuters. Articolul dezvaluit de Buzzfeed constituie o "interpretare…

- Guvernul Irlandei, reunit luni seara, a decis organizarea unui referendum asupra legislatiei avorturilor la sfarsitul lui mai, informeaza radioteleviziunea nationala RTE, preluata de Xinhua, citand surse guvernamentale. Conform legislatiei in vigoare, avorturile sunt interzise in Irlanda,…

- Polonia nu va face nicio concesie in disputa cu Uniunea Europeana privind reforma sistemului judiciar initiata de Guvernul de la Varsovia, a declarat Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de guvernamant Lege si Justitie (PiS), potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Coreea de Nord a adresat joi un mesaj neobisnuit ”tuturor coreenilor”, in care regimul de la Phenian afirma ca doreste sa se avanseze catre reunificarea peninsulei, fara interventie externa, potrivit agentiei oficiale de presa nord-coreene KCNA, relateaza Reuters. In acest mesaj, difuzat dupa o conferinta…

- Guvernul britanic va crea o noua unitate pentru a combate ''stirile false'' (''fake news'') si pentru a incerca sa descurajeze campaniile de dezinformare ale altor state, a afirmat marti un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit Reuters si AFP.…

- Guvernele britanic si irlandez vor acorda partidelor din Irlanda de Nord un termen de cateva saptamani pentru a finaliza negocierile pentru formarea unui nou guvern in care puterile sunt impartite (intre unionisti si nationalisti, n.r.), a declarat joi ministrul de externe irlandez, Simon Coveney,…

- Emisarul special al ONU pentru Siria a afirmat miercuri ca a invitat guvernul sirian si opozitia la o reuniune speciala care va avea loc saptamana viitoare la Viena, in Austria, relateaza Reuters. Intr-un comunicat, Staffan de Mistura a afirmat ca intrevederea din 25-26 ianuarie se va…

- Guvernul ceh condus de prim-ministrul Andrej Babis a cazut de acord sa demisioneze miercuri, potrivit unui purtator de cuvant, citat de Reuters, scrie news.ro.Decizia a venit dupa ce cabinetul minoritar a pierdut, marti, votul de incredere. Guvernul va ramane in functie pana la negocierile…

- Ministrul de finante olandez Wopke Hoekstra a declarat marti ca nu ar fi corect ca tarile care vor fi afectate disproportionat din punct de vedere comercial dupa iesirea Marii Britanii din UE sa contribuie mai mult la bugetul blocului comunitar, relateaza Reuters. Wopke Hoekstra a subliniat,…

- Postul national japonez de radioteleviziune NHK a emis marti o alarma falsa care anunta lansarea unei rachete de catre Coreea de Nord, corectand-o insa dupa cateva minute, dupa ce o gafa similara a provocat panica sambata in statul american Hawaii si intr-un context de alerta ridicata din cauza provocarilor…

- Ryanair a contactat administratorul austriac al liniei aeriene de vacanta Niki, aflata in insolventa, pentru a-si exprima interesul cu privire la achizitionarea unor asset-uri de la acesta, potrivit Reuters. Administratorul german al Niki a transmis ca doreste sa vanda linia aeriana catre…

- Cinci membri ai unei 'celule teroriste' care au legaturi cu pilotul venezuelean Oscar Perez au fost arestati si alti militanti au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona saraca situata in apropiere de capitala Caracas, relateaza Reuters. In imagini difuzate…

- Guvernul nigerian l-a convocat luni pe ambasadorul SUA pentru a da explicatii in legatura cu afirmatiile presedintelui Donald Trump potrivit caruia unii imigranti din Africa si Haiti vin din 'tari de rahat' (shithole countries), a declarat ministrul de externe al Nigeriei, Geoffrey Onyeama, citat…

- Guvernul spaniol a respins vineri posibilitatea ca fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont sa conduca regiunea din exilul autoimpus la Bruxelles si a subliniat ca Madridul va contesta in justitie orice incercare in acest sens, informeaza Reuters. Separatistii catalani au convenit miercuri…

- Sefa guvernului scotian, Nicola Sturgeon, a anuntat ca va lua pana la finalul anului o decizie privind organizarea unui al doilea referendum asupra independentei Scotiei, dupa ce se va cristaliza forma acordului dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Marii Britanii din blocul comunitar,…

- Presedintele american Donald Trump este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul de la Casa Alba a anuntat ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie…

- Un purtator de cuvant al prim-ministrului Marii Britanii Theresa May, a declarat, joi, ca Guvernul de la Londra nu va organiza un nou referendum pe tema apartenentei Regatului Unit la Uniunea Europeana, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Nigel Farage a declarat joi ca ar putea fi utila organizarea unui al doilea referendum pentru Brexit la care, in opinia sa, numarul celor care ar vota pentru "LEAVE" ar fi mult mai mare decat la primul scrutin, scrie Reuters.

- Mii de persoane au protestat pentru a treia zi, sambata, in Iran, in capitala Teheran avand confruntari cu fortele de ordine, iar doi protestatari ar fi fost ucisi intr-un oras de provincie, informeaza Reuters conform News.ro . Un numar mare de oameni au fost arestati in timpul protestelor impotriva…