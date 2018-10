Referendum, boicot. Șerban Nicolae: Democrația nu e cool "Saptamana aceasta se incheie cu referendumul pentru revizuirea articolului 48 din Constituția Romaniei, in sensul inlocuirii expresiei „casatoria liber consimțita intre soți" cu expresia „casatoria liber consimțita intre un barbat și o femeie". Sambata și duminica, exact ca și la precedenta revizuire!, cetațenii romani cu drept de vot sunt chemați sa spuna daca sunt sau nu de acord cu aceasta modificare. Nimic altceva! Nu se definește familia, nu se taie drepturi, nu se aproba amnistia și grațierea, nu se impune o religie, nu se da dreptul PSD-ului sa schimbe Constituția și, in general, nu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

