- Peruanii au aprobat duminica prin referendum interzicerea realegerii membrilor actualului Congres (parlament unicameral), una din cele patru reforme constitutionale anticoruptie propuse de presedintele Martin Vizcarra, relateaza AFP. Conform rezultatelor oficiale provizorii dupa numararea a 55,69% din…

- Peru a organizat duminica un referendum ce viza reformele politice și juridice anticorupție introduse de noul președinte Martin Vizcarra intr-una dintre cele mai promițatoare economii din America Latina, anunța Reuters.

- Demersul premierului britanic Theresa May de a obtine votul parlamentului pentru acordul privind Brexitul negociat cu UE va trebui sa dejoace tentativele alesilor rivali de a bloca sau schimba intelegerea pe 11 decembrie, potrivit unui format de dezbatere propus public miercuri, relateaza Reuters, conform…

- Alegatorii taiwanezi au administrat sambata o infrangere usturatoare partidului la putere in cadrul alegerilor locale, determinand-o pe presedinta Tsai Ing-wen sa renunte la sefia Partidului Democrat Progresist (DPP), pe prim-ministrul William Lai sa-si prezinte demisia, in timp ce opozitia, mai…

- Norica Nicolai a declarat ca este normal ca in legea parteneriatului civil, varianta depusa de ALDE, sa nu existe nimic explicit despre adopție. "Nu poate fi in legea parteneriatului civil ceva explicit despre adopție atata vreme cat am o lege speciala cu privire la adopție. Nu poți sa adaugi…

- Politia britanica a anuntat ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni marti in fata unei moschei din nord-vestul Londrei, informeaza miercuri radio LBC, relateaza Reuters, citat de Agerpres. Politia "ia in calcul toate variantele cu privire la cauza incidentului",…

- Uniunea Europeana trebuie sa adopte masuri decisive in sensul crearii uniunii bancare si fiscale, astfel incat marile companii bancare europene sa se poata dezvolta, afirma ministrul german al Finantelor, Olaf Scholz, scrie Mediafax."Pentru mine, este important sa incercam, mai ales acum,…

- Ministrul ucrainean al infrastructurii este anchetat de autoritatile anticoruptie din tara sub suspiciunea de imbogatire ilegala, au anuntat joi anchetatorii, transmite Reuters preluata de Agerpres. Este unul din cele mai importante cazuri de acest gen de la infiintarea Biroului national anticoruptie…