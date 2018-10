Stiri pe aceeasi tema

- A vota inseamna implicare in "viata cetatii", a declarat, sambata, intr-un mesaj pe Facebook, vicepremierul Ana Birchall, dupa ce a participat la referendumul national pentru pentru revizuirea Constitutiei. "Am votat si va indemn pe fiecare dintre voi sa faceti acelasi lucru pentru ca…

- Am votat astazi, devreme, la ora 9, in secția de votare din Sectorul 6 la care votez de fiecare data. Am votat pentru modificarea Constituției, pentru familia tradiționala, pentru protejarea mediului in care vor fi crescuți și educați copiii acestei țari, anunța deputatul PSD, Beatrice Tudor.…

- Votul la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei a debutat in afara tarii astazi, 5 octombrie, la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 21.00, ora Romaniei ora 07.00 ora locala , in sectia nr. 16, cea mai indepartata sectie de votare organizata in strainatate, anunta MAE vineri seara.Dupa deschiderea…

- Ministrul finanțelor publice, Eugen Teodorovici, și-a anunțat opțiunea la Referendumul familiei, care va fi organizat in datele de 6 și 7 octombrie, scrie Mediafax.„Am sa merg la referendum și am sa votez Da”, a declarat Eugen Teodorovici, in cadrul unei emisiuni la Antena 3, in ceea ce privește…

- Referendumul de revizuire a Constituției, cunoscut și drept „referendumul anti-gay”, se va desfașura pe 6 și 7 octombrie. Pana atunci, propaganda pentru vot funcționeaza la maximum. Prin București și alte orașe din Romania, dar și pe internet, au inceput sa circule afișez de propaganda anti-gay. Unele…

- O mana de troțkiști agresivi, o minoritate bolșevica, vrea sa transforme dezbaterea despre referendumul pentru familia de tradiționala intr-un concurs de insulte și agresiuni. Nu vom intra in jocul lor, care are un singur scop: sa divizeze opoziția anti-PSD și sa-l ajute pe Liviu Dragnea. Nu vom…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca referendumul pentru definirea familiei traditionale prin revizuirea Constitutiei nu trebuie politizat, fiecare liberal urmand sa se "pozitioneze" dupa cum ii dicteaza constiinta, scrie Agerpres."Respingem orice politizare a acestui subiect. Este…