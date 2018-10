Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a declarat duminica seara ca rezultatul votului la referendum este esecul românilor în general, nu al lui Liviu Dragnea. ”Pentru cei de la USR e o fantasma. De aceea sunt mici. Domnul Orban spune…

- Gabriela Cristea i-a facut o superba declarație de dragoste partenerului ei de viața, Tavi Clonda. Acesta iși aniverseaza ziua de naștere. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea il aniverseaza azi pe soțul ei, muzicianul Tavi Clonda. Cu aceasta ocazie, vedeta i-a facut o superba declarație de…

- ''Argumentul meu e simplu. Nu exista partid din familia socialist-europeana care sa faca ceea ce face PSD in Romania. La fel, nu exista partid liberal in Europa cum este partidul domnului Tariceanu. Trebuie sa faca puțina curațenie grupul socialist și grupul liberal in Parlamentul European. Cred…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cu numai cateva zile inaintea mitingului de duminica, inițiat și asumat de avocatul Dan Chitic, Legea offshore sufera noi atacuri din partea unor importanți vectori de opinie. Oricat de disprețuit ar fi Traian Basescu, opinia lui conteaza. Cu atat mai mult capata relevanța…

- Goalkeeperul Ionuț Radu, 21 de ani, de la Genoa, a facut senzație in poarta Romaniei U21 in victoria vitala din Portugalia, 2-1, care ii duce pe tricolorii mici tot mai aproape de EURO 2019 din Italia. Radu a avut numeroase parade extraordinare, totul culminand cu penalty-ul aparat lui Carvalho in prelungiri!…

- Iohannis nu mai indeplinește de mult timp funcția constituționala de mediator intre autoritați, precum și intre stat și societate. El a devenit liderul de fapt al PNL și conduce opoziția in cel mai prapastios mod posibil. Iohannis incalca Constituția prin faptul ca este partizan cu un anumit partid…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca decretul semnat de presedintele Iohannis de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA este un act de normalitate, in conditiile "abuzurilor si incalcarilor repetate ale Constitutiei comise in mandatul fostei…

- Jurnalistul Victor Ciutacu (Romania TV) afirma ca revocarea sefei DNA il incurca pe presedintele Iohannis pentru ca Laura Codruta Kovesi ar putea sa puna umarul la campania unui eventual adversar la prezidentialele din 2019, cum ar Dacian Ciolos."A picat Kovesi. Opinia publica, profund divizata,…