Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat duminica, dupa inchiderea secțiilor de votare, ca rezultatul votului la referendumul pentru familie este eșecul romanilor in general și ca a existat o acțiune de boicotare in secțiile de votare.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a afirmat duminica seara ca referendumul de revizuire a Constitutiei nu a fost asumat politic de nimeni si a fost o actiune civica, precizand ca presedintele Klaus Iohannis s-a dus la vot in ultimele minute din zi, "in sictir". "In primul rand, nu…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timisoara, ca va merge la votare intrucat referendumul este cea mai profunda forma de democratie si nu se pune problema costurilor, cand trei milioane de cetateni au initiat procedura de revizuire a Constitutiei, care a fost apoi adoptata in…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Timisoara, ca va merge la votare intrucat referendumul este cea mai profunda forma de democratie si nu se pune problema costurilor, cand trei milioane de cetateni au initiat procedura de revizuire a Constitutiei, care a fost apoi adoptata in…

- PSD cere organizatiei de pensionari sa se implice in campania de referendum PSD a informat si va informa în continuare populatia cu privire la referendumul de la sfârsitul acestei saptamâni. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spunea ca a discutat inclusiv cu organizatia pensionarilor…

- Intrebat daca va merge la referendumul pentru redefinirea familiei si daca va vota, Ludovic Orban a raspuns : "Da, sigur, da". Presedintele PNL nu a spus cum anume va vota. Romanii vor fi intrebati la referendumul pentru redefinirea familiei daca sunt de acord cu legea de revizuire a Constitutiei Romaniei…

- "Eu am vazut ca inclusiv lideri de la PSD si chiar domnul Dragnea se plangeau ca domnul Iohannis nu-si joca rolul de mediator. Dar hai sa-l lase PSD pe domnul Iohannis sa-si joace rolul de mediator, rolul care e prevazut in Constitutie, sa trimita la plimbare pseudoguvernul pe care il avem acum si…

- Fondatorul Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat joi, intr-o conferinta sustinuta la Cluj alaturi de fostul ministru Anca Dragu, ca actualul guvern actual trebuie sa demisioneze si sa fie gasita o alta solutie inainte de sfarsitul anului, inclusiv alegeri anticipate. "Eu…