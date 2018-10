Referendum 6-7 octombrie. Dupa ce si-a exercitat dreptul de vot, Viorica Dancila a stat totusi de vorba cu jurnalistii. "Este datoria civica, a fiecaruia dintre noi, sa ne exprimam in legatura cu temele importante pentru societate. Tema familiei este una importanta pentru noi toti. Am votat pentru valorile in care eu traiesc", a declarat premierul.

"Am venit devreme la vot pentru ca plec la Focsani, este un eveniment acolo si vreau sa fiu prezenta. Am vorbit si cu domnul Liviu Dragnea, o sa vina si dansul la vot, ceva mai tarziu", a adaugat Viorica Dancila.