Stiri pe aceeasi tema

- Urna mobila nu a fost solicitata la Carei decat in doua sectii de votare. La sectia de votare de pe strada Tireamului, de la Gradinita 5 a fost solicitata pentru o singura persoana urna mobila desi sectia deserveste Caminul de Batrani acum numit Centrul Alexandru. Cealalta sectie care a solicitat…

- Locuința din str. Vasile Lucaciu, nr. 5 are inregistrate 5.000 de persoane, imobilul aflandu-se langa Colegiul National "Matei Basarab" din Capitala, unde sunt amplasate cele doua secții de votare. La secția de votare 382 de la Colegiul Național „Matei Basarab" nu s-a prezentat nimeni la…

- La o adresa din Sectorul 3 din Bucuresti apar inregistrate 5.000 de persoane. Potrivit Digi24, informatia a iesit la iveala dupa ce la sectia de votare 382, de la Colegiul National "Matei Basarab" nu s a prezentat nimeni la vot, pana duminica la ora 13.00. La o singura sectie de votare sunt arondati…

- Niciunul dintre cei aproape 5.000 de oameni inscrisi pe listele a doua sectii de votare de la Colegiul „Matei Basarab” din Capitala nu s-au prezentat pana in prezent la vot, toti avand domiciliul in acelasi imobil. Potrivit reprezentantilor sectiilor, oamenii sunt din Republica Moldova.

- Niciunul dintre cei aproape 5.000 de oameni inscriși pe listele a doua secții de votare de la Colegiul „Matei Basarab” din Capitala nu s-au prezentat pana in prezent la vot, toți avand domiciliul in același imobil. Potrivit reprezentanților secțiilor, oamenii sunt din Republica Moldova.La…

- Potrivit datelor oficiale furnizate de Biroul Electoral Central, in prima zi de referendum au fost 17 secții de votare in care, in afara de membrii comisiei de votare, niciun alt om nu a intrat, procentul de votare fiind de 0%, informeaza Mediafax.Una dintre secții de votare in care nu și-a…

- POZNA… Sectia de votare numarul 67 din Barlad le-a deschis usa mai tarziu votantilor la Referendum, fata de toate celelalte sectii din judet. Presedintele, cel care detinea si cheia cu care se putea intra in cladire, a ajuns cu 50 de minute minute mai tarziu, intrucat, le-a spus el colegilor care il…

- De la deschiderea sectiilor de votare, la sectia nr. 179 din Constanta, deschisa la Serviciul Public de Asistenta Sociala Constanta, la Caminul de Batrani pana la ora 9.15 au votat pe listele suplimentare 40 de persoane, iar pe celelalte liste 5 persoane.In general cei care si au exprimat dreptul de…