"Sunt unul care a sustinut necesitatea acestui referendum, ma bucur ca presedintele Romaniei a luat aceasta decizie extrem de inteleapta, extrem de curajoasa, o decizie strategica, ce ne va arata clar ce isi doresc romanii. Pentru ca sunt absolut convins ca romanii isi doresc oameni corecti, oameni cinstiti si stiu foarte bine ca in democratie hotii stau la puscarie, nu in Parlament, nu in Guvern, nu in sediile din Kiseleff ale PSD. Este o decizie care ne va arata extrem de clar dorinta romanilor pentru o justitie corecta, pentru un stat functional. Iar pentru Liviu Dragnea inseamna sfarsitul…