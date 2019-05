Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza ca nu e in stare sa isi valorifice propriile resurse, Romania si-a inceput anul importand masiv gaze naturale scumpe, provenite din Rusia. Potrivit datelor furnizate de Ministerului Energiei la solicitarea Ziare.com, in luna ianuarie 2019, tara noastra a importat nu mai putin de…

- „Dumnezeu sa-l odihneasca pe Razvan Ciobanu! O veste trista, care ne-a innegurat chiar in perioada sarbatorii Pascale. O veste care ar trebui sa ne dea de gandit, totodata. Pentru ca moartea designerului vestimentar a fost legata, se pare, de consumul de droguri. Iar consumul de droguri e in creștere…

- Pe 16 martie a avut loc la București o puternica reuniune europeana mai puțin obișnuita in Romania. Gazda a fost PNL. Au fost invitați lideri și aleși locali și regionali ai celei mai puternice familii din Uniunea Europeana, Partidul Popular European. La aceasta reuniune și-a expus programul politic…

- Un sondaj amplu realizat in UE de Consiliul Afaceri Externe (ECFR) dezvaluie principalele ingrijorari ale cetatenilor europeni. In principal, romanii sunt ingrijorati din cauza economiei si coruptiei din tara, noteaza The Guardian. Sondajul, realizat in 14 tari din Uniunea Europeana, dezvaluie ca tarile…

- Intr-unul dintre dosarele care o vizeaza pe Laura Codruța Kovesi, aceasta este acuzata ca ar fi șantajat un afacerist. Intrebat pana unde ar putea merge Laura Codruța Kovesi, analistul politic Bogdan Chirieac a raspuns: ”Problema este ca undeva, partenerul strategic al Romaniei a pus semnul…

- Aceasta problema simpla de clasa a treia a generat milioane de discutii in contradictoriu pe retelele de socializare. Si nu doar in Romania. Oameni din lumea intreaga au comentat pe Facebook, Twitter, YouTube etc. Multi dintre ei, insa, au dat raspunsul gresit. Iata unde se incurca cei care gresesc…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a ținut un discurs sambata, 16 februarie, la Munchen, in Germania, la cea de-a 55-a conferinta pentru Securitate. Șeful statului a precizat, in alocuțiunea sa, ca raspunsul lui la provocarile de securitate si aparare de la nivel international este coeziune, in…

- Presedintele Romaniei a deschis, in calitate de inalt reprezentant al statului care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene, seria de dezbateri alaturi de cancelarul Angela Merkel si de presedintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah Elsisi, in calitate de inalt reprezentant al statului…