Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. Biroul Electoral Central a anunțat ca prezenta la vot, duminica, la ora 10.00, in cadrul alegerilor…

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat, pentru MEDIAFAX, referitor la decizia premierului Viorica Dancila de a vota la referendumul de pe 26 mai, ca aceasta este obligata moral sa participe, in condițiile in care Guvernul implementeaza și aloca bani pentru acest scrutin. “La inițiativa…

- Judecatorii CCR vor dezbate pe 28 mai sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu modificarile facute de catre Parlament la Codul penal si Codul de procedura penala. „Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, precum si pentru modificarea…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat oficial numele noilor miniștri din cabinetul Dancila. Dupa ce au primit votul CEX, cei trei trebuie sa primeasca și acceptul președintelui Klaus Iohannis. “Oana Florea, votata pentru a fi ministru al Fondurilor Europene este o colega care are experiența, a lucrat…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat joi ca Partidul National Taranesc Crestin Democrat (PNȚCD) si Partidul Ecologist Roman (PER) sustin lista PSD la europarlamentare. “In aceste zile, am avut mai multe discuții cu președinții PNȚCD și Partidului Ecologist Roman care au decis, in condițiile in care…

- Centrul de Resurse Juridice (CRJ) anunța ca este impotriva organizarii unui referendum odata cu alegerile europarlamentare din 26 mai de anul acesta, transmite organizatia intr-un comunicat remis miercuri MEDIAFAX, dupa intalnirea avuta marti cu presedintele Klaus Iohannis, la Cotroceni. Reprezentanții…

- Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) a depus, marti, la Biroul Electoral Central, listele cu cele aproximativ 400.000 de semnaturi si lista candidatilor la alegerile europarlamentare din data de 26 mai. Europarlamentarul ALDE Norica Nicolai a declarat ca formatiunea propune romanilor…

- Partidul Social Democrat a depus lista candidaților pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc in 26 mai 2019. Codrin Ștefanescu a facut primele declarații dupa ieșirea de la Biroul Electoral Central. „Am depus 1. 330. 995 de semnaturi. In doar o saptamana, atat ne-am alocat pentru strangerea…