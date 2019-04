Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca temele propuse de președintele Klaus Iohannis pentru referendum sunt fundamentale pentru evoluția societații romanești.Citește și: Tudorel Toader a RABUFNIT pe tema numirii lui Kovesi procuror european pe criterii politice: 'Noi primim aceste…

- Dacian Cioloș considera ca nu putea fi o alegere mai buna pentru organizarea referendumului pe justiție decat data alegerilor europarlamentare și crede ca oamenii vor fi convinși sa vina la vot daca vor ințelege intrebarea, aici fiind rolul președintelui sa fie ”clar și ingenios” in formulare. Președintele Partidului…

- Dan Barna a facut o propunere privitoare la posibila intrebare pentru referendumul pe justiție pe care l-a anunțat deja președintele Klaus Iohannis. Președintele USR susține ca ar trebui ca tema sa fie legata de inițiativa 'Fara penali in funcții publice'. "Am incredere in ințelepciunea echipei…

- Fostul premier Dacian Ciolos, presedintele PLUS, a declarat duminica, la Satu Mare, ca urmeaza sa se intalneasca cu presedintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre un referendum pe tema Justitiei, el fiind de parere ca oamenii care au fost condamnati nu pot sa ocupe functii publice. …

- "Susținem organizarea unui referendum pe justiție: Vrem o Romanie fara penali și fara hoție! Romania se gasește de doi ani de zile sub un atac constant și agresiv al guvernarii PSD-ALDE asupra sistemului de justiție. In loc sa guverneze in interesul cetațenilor, tot ce a facut actuala putere…

- ”Cerem președintelui Klaus Iohannis sa organizeze referendum pe justiție pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare, in urma deciziei CCR de astazi”, a zis Dan Barna. Curtea Constituționala a decis miercuri ca se poate organiza un referendum in ziua alegerilor europarlamentare 2019.…

- CCR a decis ca Legea bugetului de stat pe anul 2019 este constitutionala si a respins astfel sesizarea presedintelui Klaus Iohannis. Asadar, ramane acum de vazut daca seful statului va promulga bugetul sau va apela la cealalta cale ramasa, retrimiterea sa in Parlament. In schimb, Curtea Constitutionala…

- Social-democrații l-au acuzat, vineri pe Klaus Iohannis de minciuna, dupa ce șeful statului a criticat bugetul pe 2019 și a sesizat Curtea Constituționala cu privire la aceasta lege trimisa la priomulgare.”Iohannis minte! Tot ce a spus despre bugetul propus de PSD+ALDE este o minciuna”, se…