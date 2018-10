Referendum 2018. Rezultate sondaj DC News: procente Votul s-a incheiat la ora 21:00. Rezultatele finale transmise de Biroul Electoral Central le vom afla la ora 22:30. Pana atunci, va lasam cifrele sondajului pe care DC News le-a obținut, pana astazi la ora 21:00, in urma intrebarii: ”Cum votați la referendum?”. Rezultatele noastre au aratat astfel: DA 50,45% (65622) NU 8,38% (10905) NU VOTEZ 41,16% (53543) Sectiile de votare pentru referendumul privind redefinirea familiei s-au inchis la ora 21,00, iar pana la ora 19,00 au votat 18,87% dintre alegatori, potrivit datelor furnizate de Biroul Electoral… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Romanii sunt chemati sa raspunda cu 'Da' sau 'Nu' la intrebarea: 'Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?'. In tara sunt organizate 18.662 de sectii de votare, iar in Bucuresti - 1.264. Romanii din diaspora voteaza la referendum in 378 sectii…

- Secțiile de votare din toata țara s-au inchis, sambata seara la ora 21,00, urmand sa se redeschida duminica dimineața la ora 07.00, pentru a se relua procesul de vot. Biroul Electoral Central a anunțat ca pana la ora 19,00, au votat la referendumul pentru definirea familiei 5,15% dintre alegatori. Prima…

- Sectiile se vor redeschide duminica, la ora 7,00, iar procesul electoral va continua pana la ora 21,00. In cele doua zile in care se desfasoara scrutinul, Biroul Electoral Central transmite datele referitoare la prezenta la vot la ora 11,30 pentru ora 10,00; la 14,30 - pentru ora 13,00;…

- Un numar de 3.346 de cetateni romani au votat in strainatate la referendumul pentru redefinirea familiei pana la ora 10,00, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. Potrivit BEC, la sectiile de votare organizate in strainatate se utilizeaza numai liste electorale suplimentare.…

- Referendumul pentru familie, care se desfașoara azi și duminica, intre orele 7.00 – 21.00 (6-7 octombrie 2018), are la baza inițiativa cetațeneasca demarata de Coaliția pentru Familie, prima de dupa 1989. Pentru a fi valabil referendumul, la urne trebuie sa se prezinte cel puțin 5.685.202 persoane cu…

- Incepand cu 08:00, ora de ora, va vom transmite rezultatele EXIT - POLL in urma raspunsurilor cititorilor DC News. Stați cu noi pentru a vedea cum voteaza oamenii! De asemenea, de pe DC News veți putea afla cele mai importante informații despre referendumul pentru redefinirea familiei. Așadar:…

