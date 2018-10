Stiri pe aceeasi tema

- La sectia nr. 382 amplasata in Colegiul National "Matei Basarab" din Capitala sunt inscrisi 2.400 de persoane insa niciuna nu a venit sa voteze, nici pe lista permanenta, nici pe cea suplimentara. O situatie asemantoare este si la sectia alaturata, nr. 379 unde au votat 12 persoane, insa pe lista…

- La o adresa din Sectorul 3 din Bucuresti apar inregistrate 5.000 de persoane. Potrivit Digi24, informatia a iesit la iveala dupa ce la sectia de votare 382, de la Colegiul National "Matei Basarab" nu s a prezentat nimeni la vot, pana duminica la ora 13.00. La o singura sectie de votare sunt arondati…

- Gigi Becali a fost prezent si duminica la Referendum și a amenintat ca voteaza iar. Omul de afaceri a confirmat la Romania TV ca a fost iar la sectia de votare unde este arondat. „Este legal, este pedepsit de lege. Eu votez de 100 de ori ca sa voteze oamenii o data. Vreau sa le […] The post Gigi Becali…

- 5.000 de persoane par sa aiba același domiciliu la o adresa din sectorul 3, din Capitala. Informația a ieșit la iveala dupa ce la secția de votare 382, de la Colegiul Național „Matei Basarab” nu s-a prezentat nimeni la vot, pana duminica la ora 13.00. O singura adresa este arondata la aceasta secție…

- Niciunul dintre cei aproape 5.000 de oameni inscriși pe listele a doua secții de votare de la Colegiul „Matei Basarab” din Capitala nu s-au prezentat pana in prezent la vot, toți avand domiciliul in același imobil. Potrivit reprezentanților secțiilor, oamenii sunt din Republica Moldova.La…

- Potrivit datelor oficiale furnizate de Biroul Electoral Central, in prima zi de referendum au fost 17 secții de votare in care, in afara de membrii comisiei de votare, niciun alt om nu a intrat, procentul de votare fiind de 0%, informeaza Mediafax.Una dintre secții de votare in care nu și-a…

- Premierul Viorica Dancila a votat in sectia deschisa la liceul Jean Monnet Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. Votul la referendumul pentru redefinirea familiei în Constitutie este în plina desfasurare la aceasta ora. Sectiile de votare s-au deschis la ora 7:00 si…

- CHIȘINAU, 28 aug – Sputnik. Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a avut, la București, o întrevedere cu conducerea ”Transgaz”. Ministrul moldovean se afla în aceste zile într-o vizita de lucru în România. © Sputnik / Osmatesco…